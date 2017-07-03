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Лебедев: чем дальше уходит время, тем маловероятнее реванш с Гассиевым

3 июля 2017, понедельник. 18:32. Бокс/ММА

Чемпион мира по версии WBA (Super) в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев оценил шансы проведения реванша с соотечественником Муратом Гассиевым. Гассиев в декабре 2016 года раздельным решением судей победил Лебедева и завоевал пояс IBF. Позже промоутер Мурата Леон Маргулес заявил, что Денис не был заинтересован в реванше.

«Надежда всегда есть, тем более если этот бой интересен ему и мне. Но чем дальше уходит время, тем маловероятнее становится этот бой. Решение нужно было принимать сразу, но по каким-то причинам не получилось.

Мне не стыдно за тот бой. До сих пор не изменил своего мнения: я этот бой не проиграл. А теперь что? Дали Гассиеву этот шанс, пусть отрабатывает, пусть дальше доказывает. Мне доказывать уже ничего не надо. Я что мог, то и доказал. Случится это бой, я буду очень рад», — приводит слова Лебедева «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Денис Лебедев Мурат Гассиев
Новости. Бокс/ММА
3 июля 2017, понедельник
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