Кроуфорд: если боя с Пакьяо не будет, так тому и быть, его карьера на спаде

Чемпион мира WBC/WBA в первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд не расстроен тем, что его бой с Мэнни Пакьяо может не состояться из-за поражения филиппинца от Джеффа Хорна.

«Я не сосредоточен на этом. Если бой будет, то будет. Если нет, то нет. Моя карьера ещё молода, а его идёт на спад. И если боя не будет, так тому и быть.

Пакьяо заработал себе право уйти, но он не хочет уходить. Он дрался со всеми, с кем можно, с самыми сильными претендентами. Отдаю должное ему и его карьере. Если он захочет выйти на ринг с кем угодно, это его право", — цитирует Кроуфорда Boxing Scene.