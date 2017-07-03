Вердум выпил мочу Мачиды

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисью Вердум предположительно выпил мочу своего соотечественника из Бразилии Лиоту Мачиды.

Бойцы сняли видео, в котором отбывающий дисквалификацию за допинг Мачида вышел из туалета со стаканом, наполненным жидкостью жёлтого цвета. Мачида сам отпил из стакана, а после предложил Вердуму, назвав жидкость «напитком чемпионов». Вердум также отпил из стакана.

Ранее Мачида признавался, что каждое утро пьёт собственную мочу. Бразилец перенял эту привычку у отца и назвал «традиционной медициной».

Видео доступно на «Фейсбуке».