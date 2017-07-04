Джонсон: Нурмагомедов открыл мне глаза

Боец смешанного стиля Майкл Джонсон признался, что после поражения от Хабиба Нурмагомедова начал больше внимания уделять борцовским навыкам.

«Я много занимался грэпплингом в тренировочном лагере. Хабиб открыл мне глаза. Я должен заниматься тем, что мешает мне завоевать титул. И сейчас это грэпплинг», — приводит слова Джонсона Bloody Elbow.

Джонсон и Нурмагомедов встречались в ноябре 2016 года в рамках турнира UFC 205. Тогда россиянин победил болевым приёмом в третьем раунде. Джонсон проиграл три из четырёх последних боёв. Его следующим соперником станет Джастин Гэтж.