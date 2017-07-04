Грин: Хорн победил Пакьяо, продемонстрировав отсутствие уважения перед ним

Австралийский боксёр Энди Грин считает, что Джеффу Хорну помогло одержать победу над Мэнни Пакьяо то, что он отбросил всякое уважение перед именитым соперником, когда вышел на ринг.



«Я думаю, что Джефф Хорн выиграл бой. Мне посчастливилось сидеть в непосредственной близости от ринга, где я мог видеть и слышать всё происходившее. Он был очень разрушителен. Джефф доминировал в первой части боя, и Мэнни был силён, но Джефф сделал достаточно, чтобы победить. Я чувствую, что он выиграл больше раундов, чем Пакьяо… Я отдал ему победу с преимуществом в один-два раунда.



Он не проявлял никакого уважения на ринге к Пакьяо. Это именно то, что было нужно делать этому молодому человеку… Он должен был быть настоящей свиньёй и не проявлять абсолютно никакого уважения, вне зависимости от того, насколько великим чемпионом является Пакьяо. Вы не можете себе позволить уважать соперника, иначе он воспользуется этим. Джефф издевался над ним. Я снимаю перед ним шляпу, он отличный молодой боец, голодный до побед и жёсткий», — цитирует Грина BoxingScene.