Иван Редкач попал в аварию и находится в реанимации

Украинский боксёр лёгкого веса Иван Редкач (20-3-1,16 КО) попал в аварию в США. Около 22:00 по местному времени он возвращался после ужина в Малибу домой и, не справившись с управлением, вылетел в кювет. Удар об ограждение пришёлся на место водителя.

Редкач сразу же был госпитализирован и находится в отделении реанимации. Подробности о состоянии здоровья спортсмена будут известны позже.

Незадолго до этого спортсмен провёл тренировку, во время ужина Редкач был не в духе, однако о причинах своего настроения решил умолчать, сообщает Xsport.

9 сентября украинец должен был провести первый бой после поражения, которое он потерпел в мае этого года от Аргениса Мендеса.