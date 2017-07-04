Юбенк-младший: я нокаутирую Абрахама

Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе Крис Юбенк-младший (24-1, 19 КО), заявил, что в бою 15 июля с Артуром Абрахамом (46-5, 30 КО) одержит победу нокаутом.

«Я думаю, что у Абрахама отличный подбородок, что он демонстрировал в нескольких боях с лучшими бойцами мира. Но я нокаутирую его и сделаю это спокойно.

Для этого у меня есть сила в обоих кулаках, и я заставлю зрителей вскочить со своих мест. Я быстрее Абрахама и бью жёстче, к тому же я быстрее и на ногах. Для меня это будет потрясающий вечер, потому что я сделаю то, что не получалось у многих боксёров. Я покажу настоящий боксёрский мастер-класс", — приводит слова британца World Boxing News.

Встреча между Артуром Абрахамом и Крисом Юбенком-младшим пройдёт 15 июля на лондонском стадионе «Уэмбли».