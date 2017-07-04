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Минаков: было бы очень интересно подраться с Митрионом в России

4 июля 2017, вторник. 19:32. Бокс/ММА

Российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков заявил, что хотел бы встретиться с американцем Мэттом Митрионом в России.

«Если у Bellator есть планы провести бой в России, конечно, мне было бы очень интересно подраться с Мэттом Митрионом дома. У нас много прекрасных городов, которые могли бы принять такой турнир. Глубоко убеждён, что интерес российских болельщиков к событию будет очень большим.

Никаких личных мотивов здесь нет. Разумеется, не собираюсь за кого-то мстить. Это спорт, и спорт очень жёсткий. Да, у Емельяненко бой с Митрионом не получился, но ничего страшного в этом нет. Думаю, Фёдор поднимется, отряхнётся и пойдёт дальше. Мне же Митрион интересен как громко заявивший о себе боец», — сказал Минаков в интервью RT.

Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Минаков Фёдор Емельяненко
Новости. Бокс/ММА
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