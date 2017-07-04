Диллиан Уайт: Уайлдер — помеха для супертяжёлого веса

Британец Диллиан Уайт прокомментировал недавний отказ чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера провести с ним бой, заявив, что американец просто боится за свой профессиональный рекорд.

«Такие парни, как Деонтей Уайлдер, — помеха для супертяжёлого веса. Многие великие чемпионы теряли свой идеальный послужной список, потому что сражались с другими великими боксёрами. В этом вся проблема, последние десять соперников Уайлдера были попросту никем.

Мы предложили ему в пять раз больше денег, чем он заработал в прошлом поединке, но он не хочет драться. Почему он избегает боя? Потому что он знает, что я опасен, и знает то, что он проиграет мне", — приводит слова Уайта Sky Sports.