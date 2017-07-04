Представитель Руденко: было бы здорово провести реванш с Поветкиным на Украине

Владислав Елисеев, представитель Андрея Руденко, заявил, что украинский тяжеловес мог бы провести бой-реванш с россиянином Александром Поветкиным на Украине, если бы нашёлся спонсор.



«Было бы здорово, если бы второй поединок между Поветкиным и Руденко состоялся на Украине, перед болельщиками Андрея. У него в стране достаточно много поклонников. Но всё упирается в финансовую составляющую. Если бы нашёлся человек, который готов выделить на проведение боя деньги, то мы бы с удовольствием устроили на Украине этот поединок.



У нас даже мысли не было, что в России Руденко могут встретить враждебно. Обе команды старались избегать разговоров о политике. В каждом интервью подчёркивалось, что впереди нас ждёт спортивное мероприятие, что боксёры — спортсмены, они не занимаются политикой. Мы приехали сделать своё дело, а именно боксировать. Повторюсь, что мы даже не думали, что публика может повести себя неадекватно», — сказал Елисеев в интервью RT.