Хорн хочет встретиться с Турманом и Спенсом

Новоиспечённый чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн, заявил, что хотел бы провести поединки и с другими чемпионами дивизиона — Китом Турманом (WBA Super, WBC) и Эрролом Спенсом (IBF).

«Я не был удивлён решением судей. Я пошёл к себе в угол, и парни мне сказали, что я выиграл большинство раундов. Я очень рад победе, особенно единогласной.

Этот бой придал мне огромной уверенности. Я верил в себя и прежде, но теперь, когда я сделал такое, я справился с Пакьяо и теперь должен смотреть на других чемпионов — Кит Турман и Эррол Спенс — это две цели в моём списке", — приводит слова Хорна BoxingScene.