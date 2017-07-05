Джеймс Тони вызвал Роя Джонса на повторный бой спустя 23 года

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях 48-летний Джеймс Тони (77-10-3, 47 КО) заявил, что хотел бы встретиться с бывшим чемпионом мира в четырёх весовых категориях Роем Джонсом (65-9, 47 КО), с которым он провёл первый поединок в далёком 1994 году.

О своём желании Тони рассказал посредством страницы в «Инстаграм», написав следующее:

«Эй, Рой Джонс, где ты? Я хочу боя с тобой», — кратко написал американец, добавив хэштег «реванш».

В первой встрече между Джеймсом Тони и Роем Джонсом последний одержал убедительную победу единогласным решением судей, попутно отправив оппонента в нокдаун.