Редкач опроверг информацию о реанимации, у боксёра диагностировали шок

Ранее сообщалось, что украинский боксёр легкого веса Иван Редкач попал в серьёзную автомобильную аварию, после чего был госпитализирован и отправлен в отделение реанимации. К вечеру эта информация была частично опровергнута самим боксёром.

Редкач действительно находится в больнице после аварии, но сведения о реанимации оказались ложными.

«У меня сильный шок. Думал, что всё намного серьёзнее. Врачи поставили диагноз „шок“ и сказали, чтобы я был под наблюдением неделю. Из физических повреждений у меня только царапины от стекла. Всё будет хорошо. В больнице пробуду до пятницы», — приводит слова Редкача Xsport.