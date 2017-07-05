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Фёдору Чудинову предложили выступить во Всемирной боксёрской суперсерии

5 июля 2017, среда. 13:20. Бокс/ММА

Выступающему во втором среднем весе российскому боксёру Фёдору Чудинову поступило предложение выступить во Всемирной боксёрской суперсерии. Об этом рассказал глава промоутерской компании «Патриот», ведущей дела Чудинова, Умар Кремлёв.

«Нам поступило предложение выступить в боксерской суперсерии, сейчас ведём переговоры. Мы заинтересованы в выступлении Фёдора там, но мы всё равно хотим, чтобы он сначала провёл два боя, а потом уже там поучаствовал. Но и с Гроувзом реванш всё равно проведём. Если у нас получится договориться по суперсерии, то мы хотим сначала там выступить, а потом реванш», — цитирует Кремлёва «Р-Спорт».

Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Фёдор Чудинов
Новости. Бокс/ММА
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