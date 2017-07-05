WBO не намерена расследовать решение судей в бою Пакьяо — Хорн

Всемирная боксёрская организация не собирается расследовать решение судей в поединке Мэнни Пакьяо и Джеффа Хорна. Судьи единогласно присудили победу Хорну, после чего филиппинский совет по играм и развлечениям подал в WBO запрос о пересмотре решения.

«Решения рефери или судей не могут быть отменены, за исключением случаев мошенничества или нарушения законов, которых в бою Пакьяо — Хорн не было. В их контракте есть пункт о реванше, в соответствии с которым будет действовать WBO, если промоутеры решат его применить», — приводит текст ответа WBO Boxing Scene.