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Биспинг: Сен-Пьер, будь мужиком, позвони Уайту

5 июля 2017, среда. 18:56. Бокс/ММА

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг призвал экс-чемпиона полусреднего веса Жоржа Сен-Пьера активнее требовать боя с ним.

«Я должен был драться с Сен-Пьером. Почему бы мне не хотеть этого? Это большое дело, его вечно будут считать легендой полусреднего веса. Этот бой нужен для моего наследия, и мы обсуждали всё это миллион раз.

Теперь Дэна говорит, что Жорж не хочет драться. А Жорж говорит, что хочет. Я хочу драться, и если мы сможем устроить бой — здорово. Жорж, я сделал всё, что мог. Звонил Дэне Уайту и говорил о желании драться с Сен-Пьером. Жорж, если ты хочешь боя, позвони кому-то, сделай уже что-нибудь. Будь мужиком. Я знаю, что у тебя проблемы, но позвони Дэне Уайту", — приводит слова Биспинга MMA Fighting.

Источник: MMA Fighting Сообщить об ошибке
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Теги
UFC Дэна Уайт Жорж Сен-Пьер Майкл Биспинг
Новости. Бокс/ММА
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