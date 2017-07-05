Биспинг: Сен-Пьер, будь мужиком, позвони Уайту

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг призвал экс-чемпиона полусреднего веса Жоржа Сен-Пьера активнее требовать боя с ним.

«Я должен был драться с Сен-Пьером. Почему бы мне не хотеть этого? Это большое дело, его вечно будут считать легендой полусреднего веса. Этот бой нужен для моего наследия, и мы обсуждали всё это миллион раз.

Теперь Дэна говорит, что Жорж не хочет драться. А Жорж говорит, что хочет. Я хочу драться, и если мы сможем устроить бой — здорово. Жорж, я сделал всё, что мог. Звонил Дэне Уайту и говорил о желании драться с Сен-Пьером. Жорж, если ты хочешь боя, позвони кому-то, сделай уже что-нибудь. Будь мужиком. Я знаю, что у тебя проблемы, но позвони Дэне Уайту", — приводит слова Биспинга MMA Fighting.