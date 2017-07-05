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Уайт: UFC работает над проектами в Мексике, Китае, Великобритании и России

5 июля 2017, среда. 23:47. Бокс/ММА

Глава UFC Дэна Уайт рассказал, что организация всё ещё планирует провести турнир в России. Слухи о подобном мероприятии ходят давно, но дата и место проведения не известны.

«Мы работаем над проектами в Мексике и Китае. Прямо сейчас — над Мексикой, Китаем и Великобританией. Работаем над проектом в России и даже над кое-чем более крупным, о чём, наверное, объявим в следующем году.

Все говорят о том, как я уйду и займусь чем-то другим. Но я никуда не ухожу. Мы работаем над выводом смешанных боевых искусств на новый уровень", — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Источник: MMAJunkie Сообщить об ошибке
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