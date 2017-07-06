Билеты на бой Головкин — Альварес практически распроданы

Билеты на поединок чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса практически распроданы более чем за два месяца до его проведения. Головкин и Альварес встретятся 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile, вмещающей 21 тыс. человек. На данный момент продано практически 20 тыс. билетов.

«Продажи билетов идут весьма хорошо, и, по последним данным, их осталось немногим более тысячи», — цитирует президента промоутерской компании Golden Boy Эрика Гомеса ESPN.

Цена билетов на поединок начинается с $ 300.