Харитонов: бой с дос Сантосом в условиях высокогорья — это серьёзный вызов

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился своими ожиданиями от предстоящего боя с бразильцем Джеронимо дос Сантосом. Встреча этих бойцов станет одним из главных событий турнира «M-1 Challenge 81: Битва в горах», который состоится 22 июля в Таргиме и будет приурочен к празднованию 25-летия Республики Ингушетия.



«Честно говоря, нам обоим будет непросто. На высоте всегда тяжело. Не знаю, был ли у него подобный опыт, но для меня бой на высокогорье пройдёт впервые. Мне интересно такое испытание в карьере. Не скажу, что как-то поменял специально подготовку. Провожу стандартные сборы и чувствую себя хорошо и полным сил.



Бразильцы – настоящие бойцы, истинные воины. Они всегда бьются до конца и давно доказали, что не зря занимают лидирующие позиции в мире MMA. Мой будущий соперник входит в пятёрку лучших тяжей Бразилии сейчас, и мне этот вызов очень интересен.



Скажу честно, парень непростой, заслуженный, опытный, почти 60 боев за плечами. Для меня это вызов, да ещё, как я говорил ранее, первый мой бой в горах. Это будет настоящая битва… даже, я бы сказал, война в горах, в которой мы оба проявим все особенности нашей подготовки. Покажем нашу выносливость, дух и бойцовские качества. Я уверен, что бой будет яркий, зрелищный и бескомпромиссный», — цитирует Харитонова Mixfight.