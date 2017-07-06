Тренер Фьюри: Тайсон скоро вернётся на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри надеется вскоре разобраться с запретом Британского антидопингового агенства и вернуться на ринг. Об этом рассказал его дядя и тренер Питер Фьюри.

«Мы надеемся, что Тайсон скоро вернётся. Наша команда юристов разбирается с этим. Мы просто ждём, пока нам дадут зелёный свет. Сейчас он в хорошем состоянии, вернулся в зал и сбрасывает вес.

Думаю, в его отсутствие люди наконец поняли, как много Тайсон приносил в игру на ринге и за его пределами. У него невероятное место в спорте, и он скоро вернётся", — цитирует Фьюри Sky Sports.