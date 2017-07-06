Определились ещё три участника Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе

Официальный сайт Всемирной суперсерии бокса сообщает, что участниками турнира во втором среднем весе стали ещё три боксёра — Каллум Смит (22-0, 17 КО), Авни Йылдырым и Роб Брант (22-0, 15 КО). Таким образом, в этой весовой категории осталось место ещё лишь для одного боксёра.

Ранее официальными участниками турнира во втором среднем весе стали Джордж Грувз, Эрик Скоглунд, Джемми Кокс и Юрген Бремер.

Отметим, что всего лишь несколько дней назад промоутер Каллума Смита — Эдди Хирн заявлял, что его клиент не сможет выступить во Всемирной суперсерии из-за титульного боя с Энтони Дирреллом 9 сентября 2017 года.