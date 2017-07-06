Диррелл получил нового соперника на титульный бой, встреча со Смитом отменена

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Энтони Диррелл (30-1-1, 24 КО) попробует вновь завоевать это звание 9 сентября, когда выйдет на бой за титул по версии WBC. Первоначально соперником американца должен был стать Каллум Смит (22-0, 17 КО), однако из-за разногласий о месте проведения встречи, а также из-за неожиданного участия британца во Всемирной суперсерии бокса бой был отменён.

Новым соперником Диррела станет 20-летний нокаутёр Давид Бенавидес (18-0, 17 КО), сообщает BoxingScene. В последний раз он появлялся в ринге в мае этого года, когда нокаутировал Рохелио Медину (37-8, 31 КО). Что касается Диррелла, то его предыдущая встреча состоялась в январе, когда он досрочно справился с Норбертом Немесапати (25-6, 18 КО).