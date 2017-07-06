Сондерс проведёт бой с Монро

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО) свой следующий поединок проведёт 16 сентября в Лондоне на арене «Коппер-Бокс». Соперником небитого британца станет Вилли Монро (21-2, 6 КО), сообщает BoxingScene.

Первоначально Сондерс должен был провести защиту титула с обязательным претендентом Автандилом Хурцидзе, однако бой, назначенный на июль, был отменён в связи с арестом грузина.

Что касается Монро, то американец свой предыдущий поединок провёл в сентябре минувшего года, одержав победу единогласным решением судей над Гэбриэлом Росадо (23-11, 13 КО). Сондерс же в последний раз появлялся в ринге в декабре 2016 года, когда с трудом одолел Артура Акавова (17-2, 7 КО).