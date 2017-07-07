Арум: думаю, Мейвезер нокаутирует Макгрегора

Американский промоутер Боб Арум считает, что Флойд Мейвезер-младший одержит досрочную победу над звездой UFC Конором Макгрегором в поединке по правилам бокса. Встреча этих спортсменов состоится 26 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Мейвезер — это боксёр, который действует от защиты, он выбрасывает не очень много ударов, старается лишь защитить себя. Он чрезвычайно хороший атлет. Но я думаю, что Мейвезер продемонстрирует своё превосходство и нокаутирует Макгрегора», — цитирует Арума BoxingScene.