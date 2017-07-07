Спенс: Канело побьёт Головкина

Чемпион мира в полусреднем весе по версии IBF Эррол Спенс считает, что мексиканец Сауль Альварес одержит победу в бою с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным.

«Я думаю, что Канело победит Головкина, он лучше, чем Геннадий. Полагаю, ему поможет и то, что бой будет проходить в подходящей ему весовой категории. Мне кажется, навыки Сауля лучше, чем у Головкина», — приводит слова американца BoxingScene.

Встреча между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом пройдёт 16 сентября в Лас-Вегасе.