Паркер: Джошуа хочет то, что есть у меня

Чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер заявил, что был бы не против провести поединок с чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа.

«Джошуа постоянно растёт, и он выглядел здорово в бою с Кличко. Он умный боец, который хочет то, что есть у меня. У него есть титулы, но в нашем дивизионе ещё есть два пояса, которыми он не обладает, и один из них у меня. Если он хочет объединить пояса, то ему придётся встретиться со мной или Уайлдером. Я бы с радостью организовал поединок с ним.

Я тяжело работаю и уверен, что способен побить любого. Он в свою очередь думает, что выиграет у меня. Так что давайте это сделаем", — приводит слова Паркера Sky Sports.