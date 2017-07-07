Всемирная суперсерия бокса назвала сеяных боксёров при жеребьёвке

Всемирная суперсерия бокса назвала имена боксёров, которые получат статус сеяных при жеребьёвке. В первом тяжёлом весе это преимущество получили чемпионы. Возглавил посев Александр Усик (WBO), вторым сеяным стал Мурат Гассиев (IBF), третьим — чемпион WBC Марис Бриедис, а четвёртым Юниер Дортикос (WBA Regular).

Таким образом, вне посева оказались Кшиштоф Влодарчик, Дмитрий Кудряшов, Марко Хук и Майк Перес. При этом Влодарчик является обязательным претендентом на пояс IBF, которым владеет Мурат Гассиев, а Дмитрий Кудряшов — претендент на пояс по версии WBC (обладатель — Марис Бриедис).

Во втором среднем весе в число сеяных попали Джордж Грувз, Каллум Смит, победитель боя Артур Абрахам — Крис Юбенк и Юрген Бремер, вне посева — Эрик Скоглунд, Джемми Кокс, Роб Брант и Авни Йылдырым, сообщает Fightnews.

Жеребьёвка первого раунда турнира состоится завтра.