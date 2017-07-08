Мейвезер-старший: Флойд отделает Макгрегора

Флойд Мейвезер-старший также подключился к раскрутке боя своего сына с бойцом UFC Конором Макгрегором, заявив, что Мейвезер-младший легко справится с ирландцем.

«Я вам скажу одну вещь. Если даже этот бой пройдёт всю дистанцию, Флойд надерёт задницу Конору. Вот что случится. Что бы ни пытался сделать Макгрегор, он проиграет. И никто мне не скажет, что я ошибаюсь, потому что все знают — Мейвезер отделает Макгрегора.

Есть несколько вещей, которые я хочу сделать, а мой сын может их сделать. Мы сможем достать Конора очень хорошо, все вы увидите кое-что, чего Флойд ещё не показывал", — приводит слова Мейвезера-старшего BoxingScene.