Хьюи Фьюри завтра проведёт выставочный бой, Паркер будет наблюдать

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Хьюи Фьюри не появлялся в ринге больше года. Между тем в сентябре ему предстоит титульный бой с Джозефом Паркером. По словам британца, ему нужно провести перед этим хотя бы несколько поединков, чтобы вернуться в нужный ритм.

Завтра Фьюри проведёт выставочный бой с джорнименом Камилом Сосновски (4-10-2, 1 КО), который пройдёт на лондонской арене Коппер-бокс. Наблюдать за поединком будет и Джозеф Паркер.

«Паркер прибыл сюда из Новой Зеландии, так что я должен быть уверен, что он получит лучшее место. Я намерен выйти в ринг ещё раз, это важно перед титульным боем с Паркером, чтобы я смог провести несколько раундов и вернуться в ритм.

В каждом поединке есть риск. Но я не буду показывать всё, что у меня есть в арсенале. Паркер не увидит полной картины. К тому же при подготовке к сентябрьскому бою мы будем отрабатывать и новые вещи, так что Джозеф не узнает наших секретов", — приводит слова Хьюи Фьюри Fightnews.

Бой Джозефа Паркера и Хьюи Фьюри пройдёт 23 сентября в Манчестере.