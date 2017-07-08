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Чавес-младший рассчитывает вернуться в декабре

8 июля 2017, суббота. 01:00. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира Хулио Сезар Чавес-младший (50-3-1, 32 КО) свой предыдущий поединок провёл в мае, когда безоговорочно уступил Саулю Альваресу. После тяжелого поражения мексиканец наконец определился с дальнейшими планами. Ориентировочно его возвращение намечено на декабрь этого года. Чавес планирует боксировать во втором среднем весе, а одним из своих потенциальных соперников видит Дэниела Джейкобса.

Также он заявил, что его лучшие времена в боксе ещё впереди.

«Я горжусь тем, что вернулся в бокс после операции на руке и сумел сбросить 70 фунтов за семь месяцев. Я сумел уложиться в 163,5 фунта. Иногда я думал, что умру от этой диеты. Слава Богу, у меня всё получилось, хоть и не лучшим образом. Думаю, что мои лучшие моменты ещё впереди», — приводит слова 31-летнего боксёра BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Сауль Альварес Хулио Сезар Чавес-младший
Новости. Бокс/ММА
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