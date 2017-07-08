TUF 25 Finale: Гэтж нокаутировал Джонсона

В Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам The Ultimate Fighter Finale 25. В главном бою вечера встречались Джастин Гэтж и Майкл Джонсон. Бой завершился победой Гэтжа техническим нокаутом во втором раунде.

TUF 25 Finale. Результаты

Джастин Гэтж победил Майкла Джонсона техническим нокаутом во втором раунде

Джесси Тэйлор победил Диего Лиму удушающим приёмом во втором раунде

Драккар Клозе победил Марка Диакьезе раздельным решением судей (29-28, 28-29, 29-28)

Джаред Каноньер победил Ник Рёрика техническим нокаутом в третьем раунде

Брэд Таварес победил Элиаса Теодору единогласным решением судей (29-28 трижды)

Джордан Джонсон победил Марселя Фортуну единогласным решением судей (29-28 трижды)