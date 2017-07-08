Альварес: хочу реванш с Мейвезером, в этот раз всё будет по-другому

Мексиканец Сауль Альварес по-прежнему хочет взять реванш у Флойда Мейвезера-младшего за поражение в сентябре 2013 года. 26 августа Мейвезер вернётся на ринг после двухлетнего отсутствия.

«В текущих планах этого нет, но если представится возможность, я хотел бы вытащить эту занозу. И могу сказать, что бой сильно отличался бы от того, что прошёл годы назад.

Теперь у меня гораздо больше уверенности и опыта на ринге. Я многому научился за это время. В прошлый раз меня победили опытом. Но в этот раз всё было бы не так», — цитирует Альвареса Boxing Scene.