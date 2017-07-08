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Опубликован промо-ролик к бою Мейвезер-младший — Макгрегор

8 июля 2017, суббота. 15:13. Бокс/ММА

Телеканал Showtime опубликовал официальный промо-ролик к поединку 12-кратного чемпиона мира по боксу Флойда Мейвезера-младшего и чемпиона UFC в лёгком весе Конора Макгрегора. Поединок пройдёт 26 августа в Лас-Вегасе, а Showtime будет вести его трансляцию по системе pay-per-view.

Макгрегор и Мейвезер-младший сразятся по правилам бокса, бой продлится 12 раундов, вес бойцов ограничен лимитом в 154 фунта (69,85 кг). Для Макгрегора это будет первый профессиональный поединок по правилам бокса.

Видео доступно в YouTube

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Конор Макгрегор Флойд Мейвезер-младший
Новости. Бокс/ММА
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