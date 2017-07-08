Хорн: бой с Мейвезером стал бы масштабным событием

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Джефф Хорн в очередной раз заявил о желании провести поединок с Флойдом Мейвезером, подчеркнув, что такое противостояние стало бы одним из масштабных в мире бокса.

«Определённо — это тот бой, которого я хочу. Другой вопрос, получу ли я такой бой. Мейвезер — самый высокооплачиваемый боец в нашем спорте, бой с ним стал бы масштабным событием. Почему нет, если я смог победить Мэнни Пакьяо.

Что касается недавних высказываний Пакьяо, то я немного удивлён. После боя он думал, что я победил. Но, вернувшись домой, он, вероятно, услышал многое от своего окружения и поменял своё мнение. Всё это политика", — приводит слова Хорна BoxingScene.