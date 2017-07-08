Гарсия после боя с Бронером встретится с Линаресом

29 июля чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Майки Гарсия проведёт встречу с Эдриеном Бронером в первом полусреднем весе. Вместе с тем опыт пребывания в новом дивизионе для Гарсии ограничится одним боем.

По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, после поединка с Бронером Гарсию ждёт объединительный бой с чемпионом мира по версии WBA в лёгком весе венесуэльцем Хорхе Линаресом.

«Гарсия подтвердил планы по возвращению в лёгкий вес и по организации боя с Линаресом», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.