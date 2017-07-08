Аманда Нуньес госпитализирована, бой с Шевченко отменён

Предстоящей ночью в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 213. Главным его событием должен был стать бой чемпионки организации в легчайшем весе Аманды Нуньес с Валентиной Шевченко.

За несколько часов до боя Нуньес была госпитализирована, сообщает Bloody Elbow. Причина госпитализации не раскрывается. Таким образом, поединок с Шевченко будет отменён. Информацию об отмене подтвердил и глава UFC Дэна Уайт.

Теперь главным событием турнира UFC 213 станет бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.