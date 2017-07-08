Енджейчик предложила заменить Нуньес в бою с Шевченко

В ночь с субботы на воскресенье в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 213. Ранее стало известно, что участница главного события вечера, чемпионка организации в легчайшем весе Аманда Нуньес, не сможет принять участие в шоу из-за госпитализации.

Таким образом, её бой с Валентиной Шевченко был отменён. Тем не менее последняя всё ещё имеет шанс провести поединок. Чемпионка организации в наилегчайшем весе Йоанна Енджейчик предложила заменить Аманду Нуньес, об этом на своей странице в «Инстаграм» сообщил глава UFC Дэна Уайт.

Отметим, предыдущий бой она провела в мае на турнире UFC 211, победив единогласным решением судей Джессику Андраде.