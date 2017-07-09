Сестра Нуньес: бой с Шевченко обязательно состоится, мы назовём новую дату

Вэл Нуньес, сестра чемпионки UFC 213 в легчайшем весе Аманды Нуньес, прокомментировала отмену боя с Валентину Шевченко, которая произошла из-за госпитализации бразильянки.

«Наша чемпионка чувствовала себя нехорошо и бой был отменён. Он точно состоится в ближайшее время. Я хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку. Новую дату боя с Шевченко мы назовём»,- написала Вэл Нуньес на своей странице в сети Facebook.

Аманда Нуньес была госпитализирована за несколько часов до боя, который должен был состояться в Лас-Вегасе.