Кудряшов: Дортикос — сильный боксёр, но моя цель — титул чемпиона мира

Обладатель титула WBC Silver россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBA (regular), кубинцем Юниером Дортикосом, который состоится в рамках четвертьфинала World Boxing Super Series

«Я очень рад, что вошел в число участников. Дортикос — сильный боксёр, но моя цель — титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире», — цитирует Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».