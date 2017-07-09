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Кудряшов: Дортикос — сильный боксёр, но моя цель — титул чемпиона мира

9 июля 2017, воскресенье. 02:39. Бокс/ММА

Обладатель титула WBC Silver россиянин Дмитрий Кудряшов прокомментировал предстоящий бой с чемпионом мира по версии WBA (regular), кубинцем Юниером Дортикосом, который состоится в рамках четвертьфинала World Boxing Super Series

«Я очень рад, что вошел в число участников. Дортикос — сильный боксёр, но моя цель — титул чемпиона мира. Я уверен в себе, в своих шансах на победу, иначе и быть не может, если я захотел участвовать в этом турнире», — цитирует Кудряшова официальный сайт промоутерской компании «Мир бокса».

Источник: Официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса" Сообщить об ошибке
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Дмитрий Кудряшов — боксёр
Новости. Бокс/ММА
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