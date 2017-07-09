Президент UFC: бой Шевченко — Нуньес может быть перенесён на 9 сентября

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал отмену боя между чемпионкой организации в легчайшем весе Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, связанную с госпитализацией бразильянки.

«Аманда была допущена к бою, но чувствовала себя не лучшим образом. Бой будет может быть перенесён на 9 сентября и состояться в рамках турнира UFC 215 в канадском городе Эдмонтон», — цитирует Уайта SporTV.

Напомним, что бой Шевченко и Нуньес должен был стать главным в рамках масштабного турнира UFC 213 в Лас-Вегасе.

Теперь главным событием турнира UFC 213 станет бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.