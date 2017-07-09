Уиттакер и Ромеро получили от UFC бонус $ 50 тыс. за лучший бой вечера

В ночь с 8 на 9 июля в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 213. Главным его событием, после отмены боя между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко, стал поединок за звание временного чемпиона в среднем весе между Робертом Уиттакером и Йоэлем Ромеро.

По завершению турнира эта же встреча была отмечена организацией как лучший бой вечера. Таким образом, Ромеро и Уиттакер получили за это от UFC бонус в размере $ 50 тыс., сообщает Sherdog.

Бонус за лучшее выступление вечера и ещё $ 50 тыс. получил Роб Фонт, одержавший победу над Дугласом де Андраде удушением гильотиной во втором раунде. Такой же награды за лучшее выступление был удостоен и Чед Лапрайс, досрочно победивший Брайана Камоцци.