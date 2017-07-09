Уайт: бой Нуньес больше не будет главным событием турнира

Глава UFC Дэна Уайт прокомментировал ситуацию с отменой поединка между чемпионкой организации Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко на турнире UFC 213, отметив, что в следующий раз Нуньес не станет участницей главного поединка вечера.

«Я спросил у врачей, что с ней не так. Она прошла медосмотр, всё было нормально. Думаю, что на 90 % её решение было продиктовано психологией, и лишь на 10 % самочувствием. У меня никогда не было такой ситуации прежде, она была способна провести бой. Её бой не будет главным событием турнира», — рассказал Уайт на пресс-конференции после турнира.

Отметим, что встреча Аманды Нуньес и Валентины Шевченко может пройти 9 сентября в Эдмонтоне.