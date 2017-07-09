Ромеро: игра ещё не окончена, продолжение следует

Боец UFC Йоэль Ромеро прокомментировал своё поражение в титульном бою с Робертом Уиттакером на турнире UFC 213, намекнув на то, что на этом его карьера не закончится.

«Невзирая на поражение, это был удивительный вечер. Сегодня я испытывал боль в левой ноге. Мы с командой приняли решение отдать Уиттакеру четвёртый раунд и завершить дело с соперником в пятом раунде, но это не сработало. Но игра ещё не окончена, продолжение следует. Мы не знаем, что будет дальше. Возможно, однажды Дэна позвонит мне и скажет, что пора возвращаться в игру», — заявил Ромеро на пресс-конференции после турнира.