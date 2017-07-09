Тренер Головкина: Геннадий на закате карьеры? Бой с Канело удивит вас

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, отрицает, что карьера его подопечного близится к завершению.

«Я ожидаю, что бой Головкина и Альвареса будет захватывающим из-за стиля этих боксёров. Не думаю, что Канело будет биться на дистанции или станет избегать обменов, так как его фанаты не простят ему этого. Это бой, который мы проведём в подходящее время после двухлетних переговоров.

В конце концов это не так и плохо, если сравнивать нашу ситуацию с поединком Мейвезер — Пакьяо, который состоялся слишком поздно. Некоторые люди полагают, что Геннадий уже на закате карьеры, объясняя своё мнение его предыдущим боем с Джейкобсом. Но бой 16 сентября между Головкиным и Альваресом их очень удивит", — приводит слова Санчеса BoxingScene.