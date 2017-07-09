Роуч: Хорн — очень грязный боец

Фредди Роуч, тренер экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, в очередной раз раскритиковал недавного оппонента своего подопечного — Джеффа Хорна.

«У него очень грязный стиль. Удары головой, толчки, использование локтей. Рефери смотрел на это и ничего не говорил. Единственное, что он ответил мне, так это то, что в боях с левшами такое случается. Но я парировал, что Хорн в данном случае провоцирует столкновения головами намеренно.

У Мэнни раньше не было много рассечений, и когда они случаются, он немного паникует. Между раундами он сам попросил осмотра у врача, так как хотел знать, насколько всё плохо. Удостоверившись, что он может продолжать, он вышел боксировать дальше. Как бы то ни было, кровь на лице влияет на всех по-разному", — приводит слова Роуча BoxingScene.