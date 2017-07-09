Уайт: поезд Сен-Пьера ушёл, он не будет драться с Биспингом

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о будущем среднего веса, отметив, что вернувшийся недавно в промоушен Жорж Сен-Пьер потерял шанс провести поединок с действующим чемпионом Майклом Биспингом.

«Поезд Сен-Пьера ушёл. Он не будет драться с Биспингом, этот бой не состоится. Пора двигаться дальше», — заявил Уайт на пресс-конференции после завершения турнира UFC 213.

Отметим, что наиболее вероятным соперником Биспинга в следующем бою станет Роберт Уиттакер, завоевавший сегодня титул временного чемпиона UFC в среднем весе.