Шевченко: Нуньес хотела сбросить вес в короткие сроки и тут же вернуть его

Боец UFC Валентина Шевченко прокомментировал срыв титульного боя с Амандой Нуньес, который должен был стать главным событием турнира UFC 213.

«Я очень расстроена тем, что произошло. Это случилось в самые последние часы перед боем, и я не могла поверить в то, что такое могло случиться именно со мной. Обидно, потому что фаны во всём мире ожидали боя. Я готовилась ко встрече, позавтракала, думала о поединке и где-то днём менеджер позвонил моему тренеру и сказал, „кажется Аманда в больнице“.

Я не хотела верить в это, но через несколько часов менеджер подтвердил, что боя не будет. Аманда выглядела крупной для нашего веса. Но я понимаю, что она хотела скинуть вес в короткие сроки и быстро вернуть его. Но это так не работает. Именно потому она попала в больницу.

Моя цель остаётся прежней — стать чемпионкой. Мне всё равно с кем я буду биться и где. Я знаю, моё время придёт, я буду драться за титул и завоюю его. Я была готова к бою с Енджейчик, если бы не вес, возможно, у нас было бы другое главное событие вечера", — завершила Шевченко.