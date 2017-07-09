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Юбенк-младший нацелен на бои с Грувзом и Дигейлом

9 июля 2017, воскресенье. 15:29. Бокс/ММА

Потенциальный участник Всемирной суперсерии бокса во втором среднем весе Крис Юбенк-младший рассказал о своих карьерных планах после боя с Артуром Абрахамом.

«До меня никто не мог победить Абрахама досрочно, и я хочу стать первым, кто сделает это. Эта победа позволит принять участие во Всемирной суперсерии. У Грувза есть титул чемпиона, и абсолютно нормально, что я планирую бой с ним.

Он сделал хорошую работу в предыдущем бою с Чудиновым. Был ли я удивлён? Нет, но работа была сделана хорошо. Что касается Дигейла, у нас с ним отдельная история отношений. Я знаю, что могу уничтожить его, и я делал это в спаррингах с ним. Мои бои с Грувзом и Дигейлом должны произойти. Это то, чего хочет публика», — приводит слова Юбенка-младшего BoxingScene.

Отметим, что победитель боя Крис Юбенк — Артур Абрахам станет участником Всемирной суперсерии бокса и проведёт поединок с Юргеном Бремером.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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9 июля 2017, воскресенье
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