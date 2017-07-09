Мирзаев: причина поражения Емельяненко — долгосрочный перерыв в карьере

Боец смешанного стиля Расул Мирзаев рассказал о своём отношении к Фёдору Емельяненко.

«Конечно, я смотрел бой Емельяненко. Я не стану судить его за поражение. Нет спортсменов, которые никогда не проигрывают, но, думаю, причина этой неудачи Феди — долгосрочный перерыв в карьере, не более. Если Фёдор чувствует свою силу, хочет продолжать драться, конечно, он должен продолжать.

Я рос на боях Емельяненко и до сих пор получаю огромное удовольствие, наблюдая за его мастерством. Кстати, однажды в 2007 или 2008 году мне удалось недолго пообщаться с ним, поговорили буквально минуту, но я так зарядился! Фёдор — настоящая легенда в клетке и просто великолепный человек. Я очень горд, что знаком с ним", — цитирует Мирзаева Life.