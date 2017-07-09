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Нуньес отказалась от боя с Шевченко из-за обострения хронического синусита

9 июля 2017, воскресенье. 21:01. Бокс/ММА

Действующая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Аманда Нуньес заявила, что отказаться от боя с киргизкой Валентиной Швеченко на турнире UFC 213 её заставило обострение хронического синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких пазух носа), сообщает TMZ.

Как заявила Нуньес, ей было трудно дышать ещё на процедуре взвешивания.

За несколько часов до боя Нуньес была госпитализирована. Причина госпитализации ранее не раскрывалась. Таким образом, поединок с Шевченко был отменён, а главным событием турнира UFC 213 стал бой за звание временного чемпиона в среднем весе между Йоэлем Ромеро и Робертом Уиттакером.

Источник: TMZ Сообщить об ошибке
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Новости. Бокс/ММА
9 июля 2017, воскресенье
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8 июля 2017, суббота
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